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  • «Хоффенхайм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

«Хоффенхайм» – «Тоттенхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2025

23 января 2025, 19:35
Хоффенхайм
23.01.2025, четверг, 20:45
Лига Европы, 7 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
68' А. Сташ 88' Д. Моква
3' Д. Мэддисон 22' Х. Сон 77' Х. Сон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
34
Том Бишоф
АП
9
Макс Мерстедт
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
14
Арчи Грей
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
32
Tim Philipp
ВР
21
Luca Erlein
ЦЗ
3
Артур Чавес
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
10
Luka Djuric
ЦП
16
Хеннес Беренс
ЦП
28
Florian Micheler
ЦП
9
Simon Kalambayi
ЦФ
42
Давид Моква
ЦФ
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
47
Майки Мур
ЛВ
52
Каллум Олусеси
ЦП
7
Уилл Лэнкшир
ЦФ
17
Дамола Аджайи
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Бауманн
39
Юрасек
25
Акпогума
34
Н'Соки
3
Кадержабек
18
Сташ
22
Бекер
34
Бишоф
10
Гложек
27
Крамарич
9
Мерстедт
3-1-3-3
40
Остин
23
Порро
3
Дрэгушин
33
Дэвис
30
Бентанкур
21
Кулушевски
10
Мэддисон
7
Сон
47
Ришарлисон
14
Грей
15
Бергвалл
34
Бишоф
3
Чавес
3
Чавес
34
Бишоф
10
Гложек
28
28
10
Гложек
18
Сташ
42
Моква
42
Моква
18
Сташ
47
Ришарлисон
47
Мур
47
Мур
47
Ришарлисон
7
Сон
7
Лэнкшир
7
Лэнкшир
7
Сон
Остались в запасе
Хоффенхайм
Тоттенхэм
37
Лука Филипп
ВР
32
Tim Philipp
ВР
21
Luca Erlein
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
10
Luka Djuric
ЦП
16
Хеннес Беренс
ЦП
9
Simon Kalambayi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
17
Фрэйзер Форстер
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
32
Tim Philipp
ВР
21
Luca Erlein
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
10
Luka Djuric
ЦП
16
Хеннес Беренс
ЦП
9
Simon Kalambayi
ЦФ
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
41
Элфи Уайтман
ВР
66
Malachi Hardy
ЦЗ
59
Данте Кассанова
ЦЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
17
Дамола Аджайи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Хоффенхайм - Тоттенхэм
1
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
4
Нарушения
6
6
Офсайды
5
1
Количество передач
540
452
Сейвы
2
3
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
14
1
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
9
0
xG (ожидаемые голы)
2.14
2.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Тоттенхэма», 7-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 января в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм»«Тоттенхэм»

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Тоттенхэм Хоффенхайм
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