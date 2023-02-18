«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата Англии.
- Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 18 февраля, в субботу.
- Начало – в 20:30 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
«Ньюкасл»: Поп, Шер, Ботман, Берн, Триппьер, Лонгстафф, Андерсон, Жоэлинтон, Альмирон, Исак, Сен-Максимен.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Трент, Байчетич, Фабиньо, Хендерсон, Гакпо, Нуньес, Салах.
Судья: Энтони Тэйлор (Англия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», две ничьих.
В последний раз команды встречались 31 августа 2022 года – «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: фора «Ливерпуля» (0)
Источник: «Бомбардир»