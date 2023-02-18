«Ньюкасл» – «Ливерпуль»: стартовые составы на 24-й тур АПЛ

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата Англии.

Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 18 февраля, в субботу.

Начало – в 20:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

«Ньюкасл»: Поп, Шер, Ботман, Берн, Триппьер, Лонгстафф, Андерсон, Жоэлинтон, Альмирон, Исак, Сен-Максимен.

«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Гомес, Трент, Байчетич, Фабиньо, Хендерсон, Гакпо, Нуньес, Салах.

Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», две ничьих.

В последний раз команды встречались 31 августа 2022 года – «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.

Коэффициенты:

Победа Ньюкасла – 2.64

Ничья – 3.60

Победа Ливерпуля – 2.87

Прогноз на матч: фора «Ливерпуля» (0)

Где смотреть матч Ньюкасл – Ливерпуль