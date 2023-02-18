Американские инвесторы хотят купить «Интер»

У «Интера» может смениться владелец в 2023 году.

В приобретении миланского клуба заинтересованы инвесторы из США.

Ситуация с продажей «Интера» или его части может проясниться в течение двух недель. В случае успеха предварительных переговоров сделка будет оформлена летом.

Владелец команды Стивен Чжан оценивает свой итальянский актив в 1,2 миллиарда евро, но может пойти на уступки из-за долгов.

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