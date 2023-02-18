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    Американские инвесторы хотят купить «Интер»

    У «Интера» может смениться владелец в 2023 году.

    В приобретении миланского клуба заинтересованы инвесторы из США.

    Ситуация с продажей «Интера» или его части может проясниться в течение двух недель. В случае успеха предварительных переговоров сделка будет оформлена летом.

    Владелец команды Стивен Чжан оценивает свой итальянский актив в 1,2 миллиарда евро, но может пойти на уступки из-за долгов.

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    Источник: Il Giornale

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24223

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Прибыль с Украины надо пристраивать: деньги должны работать.

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