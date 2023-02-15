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    Сборная Бразилии назвала имя исполняющего обязанности главного тренера

    Бразильская конфедерация футбола объявила имя исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии.

    Им стал главный тренер сборной Бразилии до 20 лет Рамон Менезес. На днях он привел команду к победе в чемпионате Южной Америки-U20.

    Менезес будет готовить сборную Бразилии к товарищескому матчу против Марокко, который пройдет 25 марта.

    • Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

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    Источник: твиттер Бразильской конфедерации футбола

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