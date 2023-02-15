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Сборная Бразилии назвала имя исполняющего обязанности главного тренера

15 февраля 2023, 18:02

Бразильская конфедерация футбола объявила имя исполняющего обязанности главного тренера сборной Бразилии.

Им стал главный тренер сборной Бразилии до 20 лет Рамон Менезес. На днях он привел команду к победе в чемпионате Южной Америки-U20.

Менезес будет готовить сборную Бразилии к товарищескому матчу против Марокко, который пройдет 25 марта.

  • Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.
  • Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

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Источник: твиттер Бразильской конфедерации футбола
Бразилия. Серия А Бразилия
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