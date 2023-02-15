Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Российского бойца Махачева могут дисквалифицировать за капельницу перед победным боем с Волкановски

    Российский боец UFC Ислам Махачев подозревается в нарушении антидопинговых правил.

    Источнику стало известно, что перед боем с австралийцем Алексом Волкановски, который состоялся несколько дней назад, россиянин нелегально использовал капельницу для восстановления.

    Махачеву грозит двухлетняя дисквалификация.

    • Махачев победил Волкановски в Австралии единогласным решением судей.
    • 31-летний Махачев сохранил чемпионский титул UFC, завоеванный в октябре.
    • У Махачева в UFC 13 побед и одно поражение.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: Sportskeeda

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1910

      jek718875 29 минут назад

      Бой был шикарный

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11