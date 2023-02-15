Российского бойца Махачева могут дисквалифицировать за капельницу перед победным боем с Волкановски

Российский боец UFC Ислам Махачев подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Источнику стало известно, что перед боем с австралийцем Алексом Волкановски, который состоялся несколько дней назад, россиянин нелегально использовал капельницу для восстановления.
Махачеву грозит двухлетняя дисквалификация.
- Махачев победил Волкановски в Австралии единогласным решением судей.
- 31-летний Махачев сохранил чемпионский титул UFC, завоеванный в октябре.
- У Махачева в UFC 13 побед и одно поражение.
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Источник: Sportskeeda