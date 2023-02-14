Португальского журналиста раскритиковали за пикантный скриншот российской теннисистки

Жозе Моргадо, теннисный журналист из Португалии, получил волну критики в свой адрес после сообщения результата матча на женском турнире в Дохе (Катар). Португалец рассказал, что россиянка Екатерина Александрова разгромила чешку Каролину Плишкову (2:0).

Пользователей возмутило, какой скриншот приложил Моргадо. На нем запечатлена наклонившаяся к сумке Александрова.

«Что за выбор картинки для твита?» – написала по ситуации бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Белоруссия).

«Плохой выбор картинки!» – написал пользователь в ответ на твит Моргадо.

«Жозе, что с картинкой?» – недоумевает другой пользователь.

Александрова выиграла матч за 52 минуты.

28-летняя уроженка Челябинска занимает 18-е место в мировом рейтинге, обыгранная Плишкова – 19-е.

В активе Александровой 3 выигранных одиночных титула за карьеру.

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