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  • Португальского журналиста раскритиковали за пикантный скриншот российской теннисистки

Португальского журналиста раскритиковали за пикантный скриншот российской теннисистки

14 февраля 2023, 22:48
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Жозе Моргадо, теннисный журналист из Португалии, получил волну критики в свой адрес после сообщения результата матча на женском турнире в Дохе (Катар). Португалец рассказал, что россиянка Екатерина Александрова разгромила чешку Каролину Плишкову (2:0).

Пользователей возмутило, какой скриншот приложил Моргадо. На нем запечатлена наклонившаяся к сумке Александрова.

«Что за выбор картинки для твита?» – написала по ситуации бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко (Белоруссия).

«Плохой выбор картинки!» – написал пользователь в ответ на твит Моргадо.

«Жозе, что с картинкой?» – недоумевает другой пользователь.

  • Александрова выиграла матч за 52 минуты.
  • 28-летняя уроженка Челябинска занимает 18-е место в мировом рейтинге, обыгранная Плишкова – 19-е.
  • В активе Александровой 3 выигранных одиночных титула за карьеру.

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Источник: твиттер Жозе Моргадо
Оффтоп
Комментарии (1)
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Давид59
1676438892
Или Моргадо озабоченный слишком. Или хреново читаемый. Решил поднять читаемость своих твитов. Похоже удалось.
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