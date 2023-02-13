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Дзюба оценил победу Махачева над Волкановски на UFC 284

13 февраля 2023, 13:30

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился впечатлениями от боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

  • Россиянин победил австралийца единогласным решением судей.
  • 31-летний Махачев сохранил чемпионский титул UFC, завоеванный в октябре.
  • У него в UFC 13 побед и 1 поражение.

«Это был потрясающий бой двух настоящих воинов, гладиаторов. Думаю, этот поединок можно назвать, не побоюсь этого слова, боем десятилетия, потому что схлестнулись два настоящих чемпиона и совершенных бойца.

Считаю, Ислам Махачев победил, и мне не нравятся высказывания в духе, что на самом деле победил Волкановски.

Я бы дал победу раздельным решением судей Исламу, и то из-за уважения к Волкановски, что он поднялся в весе и бился на родине.

Бой действительно был близкий, казалось бы, никто этого не ожидал, но по факту слова Волкановски после боя лучше всего характеризуют этот поединок: «Он недооценил мою борьбу, а я недооценил его ударку».

Волкановски крут! Я признал этого малыша, никто в него особо не верил, но он настолько крутой и настоящий чемпион, который не проигрывал 10 лет.

Настолько жесткий и уверенный, такой характер... Я просто в восторге! Я его зауважал и полюбил, теперь буду за ним следить. Даже не представляю, кто в его весе сможет его победить. Мне кажется, это невозможно.

Ислам молодец. Видно было, что весогонка дала о себе знать, потому что в пятом раунде он больше подустал, чем Волкановски, но все равно на характере, грамотной работе в стойке прекрасно провел бой.

В целом, Махачев мне очень нравится как личность. Видно, что он приятный парень, очень воспитанный. Интересный не только в борьбе. Заметно, что хотел самому себе и всем доказать, что в стойке он так же хорош.

В общем, наикрутейший бой, и заслуженная победа Махачева. Кто говорит обратное, то это полная ерунда», – сказал Дзюба.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
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