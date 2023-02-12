Экс-игрок «Спартака» поддержал запрет Абаскаля на общение с прессой

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Ноздрин отреагировал на запрет главного тренера столичного клуба Гильермо Абаскаля на общение с прессой.

«Возможно, это правильно. Не хочу в обиду журналистам говорить, но иногда они задают глупейшие вопросы. Просто глупейшие. Мне иногда становится просто неприятно, как бывшему футболисту, когда комментаторы начинают что-то рассказывать.

Возможно, Абаскаль создал внутреннюю атмосферу в команде. Сейчас Соболев рассказывал, что все улыбаются и смеются. Когда я стал тренером, то говорил: «На работу, как на праздник». У меня были и шутки, и прибаутки, и все бегут, делают то, что нужно. Вот Абаскаль создал такую ситуацию.

Журналисты иногда расслабляют. Не в обиду кому-то будет сказано. Пацан два раза ударил по мячу – один раз попал. Его начинают возносить и начинает кружиться голова.

У «Спартака» дубль был сумасшедший, хорошая команда и сколько ребят пропало. Может быть, поэтому Абаскаль не допускает журналистов», – сказал Ноздрин.

«Спартак» занимает второе место в РПЛ.

Москвичи в прошлом сезоне выиграли Кубок России.

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