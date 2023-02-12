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    Названы лучшие команды сезона топ-5 лиг Европы по посещаемости. «Реал» – вне топ-10

    «Барселона» лидирует в сезоне топ-5 лиг Европы по средней посещаемости домашних матчей. Игры каталонцев в сезоне Примеры на «Камп Ноу» в среднем посещают 82825 зрителей.

    В топ-3 также попали «Боруссия» из Дортмунда и «Бавария». «Реал» – вне топ-10.

    • «Барселона» с отрывом лидирует в Примере.
    • «Реал» накануне выиграл 100-й трофей в своей истории, победив на клубном ЧМ в Марокко.
    • На следующей неделе возобновляется Лига чемпионов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «МЯЧ Production»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +785

      borusse 1 час назад

      зачем в Питере стадион за миллиард строили ,если народ как видим не ходит...

      0
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      Рейтинг: +8757

      vladik12 > borusse 30 минут назад

      Выборка только из топ-5 чемпов.

      0
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      Рейтинг: +21

      temarulezzz 2 часа назад

      Ну так у реала стадион на реконструкции, часть секторов периодически не работает

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