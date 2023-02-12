Названы лучшие команды сезона топ-5 лиг Европы по посещаемости. «Реал» – вне топ-10

«Барселона» лидирует в сезоне топ-5 лиг Европы по средней посещаемости домашних матчей. Игры каталонцев в сезоне Примеры на «Камп Ноу» в среднем посещают 82825 зрителей.

В топ-3 также попали «Боруссия» из Дортмунда и «Бавария». «Реал» – вне топ-10.

«Барселона» с отрывом лидирует в Примере.

«Реал» накануне выиграл 100-й трофей в своей истории, победив на клубном ЧМ в Марокко.

На следующей неделе возобновляется Лига чемпионов.

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