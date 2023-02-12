Агент Смирнов: «Головин проводит свой лучший сезон, когда нет вызовов в сборную. Стоит призадуматься»

Футбольный агент Антон Смирнов оценил форму полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Лучший свой сезон проводит Саша. И как раз тот, что без вызовов в сборную. Стоит призадуматься», – написал Смирнов.

В этом сезоне у Головина 31 игра, 5 голов, 7 голевых передач.

Накануне Головин забил «ПСЖ» (3:1).

Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».

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