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    Агент Смирнов: «Головин проводит свой лучший сезон, когда нет вызовов в сборную. Стоит призадуматься»

    Футбольный агент Антон Смирнов оценил форму полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Лучший свой сезон проводит Саша. И как раз тот, что без вызовов в сборную. Стоит призадуматься», – написал Смирнов.

    • В этом сезоне у Головина 31 игра, 5 голов, 7 голевых передач.
    • Накануне Головин забил «ПСЖ» (3:1).
    • Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2851

      nemolod 27 минут назад

      Есть такое выражение - поперла масть,так иногда бывает к сожалению довольно редко,когда вроде бы делаешь все как обычно,а получается отлично!

      0
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      Рейтинг: +13088

      Алексей З 2 часа назад

      О чём призадумываться ? В сборной не играть ?
      Вас дебилов , развелось как грязи , вот о чём в РФС надо призадумываться.

      0
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      Рейтинг: +696

      Таврида 2 часа назад

      Распустить сборную чтобы не мешала игрокам хорошо играть?

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