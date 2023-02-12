Агент Смирнов: «Головин проводит свой лучший сезон, когда нет вызовов в сборную. Стоит призадуматься»

Есть такое выражение - поперла масть,так иногда бывает к сожалению довольно редко,когда вроде бы делаешь все как обычно,а получается отлично!
Футбольный агент Антон Смирнов оценил форму полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Лучший свой сезон проводит Саша. И как раз тот, что без вызовов в сборную. Стоит призадуматься», – написал Смирнов.
- В этом сезоне у Головина 31 игра, 5 голов, 7 голевых передач.
- Накануне Головин забил «ПСЖ» (3:1).
- Головиным интересуется дортмундская «Боруссия».
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!