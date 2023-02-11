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    Гвардиола заподозрил клубы АПЛ в заговоре против «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что другие клубы АПЛ сговорились против его команды.

    «Настаивают ли другие клубы на наказании для «Сити»? Конечно. Это АПЛ. Я не знаю почему. Нужно спросить у руководителей этих клубов, у Дэниэла Леви например.

    Это не беспрецедентная история. Это уже второй раз. Два года назад девять клубов написали письмо, чтобы нас исключили из Лиги чемпионов. Они хотели занять это место», – сказал Гвардиола.

    • АПЛ обвинила «Сити» в несоблюдении 100+ финансовых правил.
    • Нарушения найдены за период с сезона-2009/10.
    • С 2009 года команда выигрывала Премьер-лигу 6 раз.
    • Теперь их могут лишить трофеев.
    • Также не исключено, что клуб опустится ниже 4-го по силе дивизиона Англии.

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    Источник: Sky Sports

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