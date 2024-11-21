Гвардиола прокомментировал продление контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о заключении нового соглашения с клубом.

Стороны продлили контракт на два года – до 30 июня 2027-го.

«Манчестер Сити» значит для меня очень много. Это мой девятый сезон здесь. Мы пережили столько удивительных моментов вместе.

Я испытываю особые чувства к этому футбольному клубу. Очень рад, что остаюсь здесь еще на два сезона.

Спасибо всем, кто продолжает доверять и поддерживать меня. Всем, кто связан с «Манчестер Сити». Для меня всегда было честью, удовольствием и привилегией находиться здесь.

Я уже много раз говорил об этом, но у меня есть все, что только может пожелать тренер. Очень ценю это.

Надеюсь, теперь мы сможем добавить еще больше трофеев к тем, что уже выиграли. Это будет моей главной задачей», – заявил Гвардиола.

Гвардиола возглавляет «Сити» с 2016 года.

Он выиграл с командой 18 трофеев.

«Манчестер Сити» под руководством испанца одержал 353 победы в 490 матчах (72%), забив 1200 голов (в среднем – 2,45 за игру).

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