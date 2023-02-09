Анчелотти готов возглавить сборную Бразилию. Тренера «Реала» будут ждать до лета

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти готов возглавить сборную Бразилии по завершении клубного сезона.

По информации Globo, ради назначения итальянца Бразильская конфедерация футбола готова ждать до июня. В феврале президент CBF Эдналдо Родригес должен встретится с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы обсудить возможный уход Анчелотти.

Если договориться с тренером «Реала» не получится, в сборную Бразилии попытаются назначить Жозе Моуринью или Жорже Жезуша.

Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.

Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

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