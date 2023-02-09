Польские пограничники изъяли винтовки у юниорской сборной Украины по биатлону

Биатлонистки юниорской сборной Украины пропустили первую гонку на этапе Кубка мира в Эстонии. Они приехали туда без винтовок.

Оружие было изъято польскими пограничниками. Оказалось, что украинская федерация не успела оформить разрешение на пересечение винтовками границ. У тренеров были только фото документов, но они не устроили пограничников.

Спортсмены, временно расставшись с винтовками, поехали дальше в Эстонию, а с оружием остались двое тренеров. Они ждали, пока будут оформлены документы и можно будет везти винтовки дальше в Эстонию. Однако до первой гонки они не успели.

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