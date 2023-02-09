Хоккеист Пастрняк удалил из соцсетей фото с Овечкиным из-за критики чешских фанатов

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк удалил совместную фотографию с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.
Хоккеист убрал фотографию с Матча звезд НХЛ из соцсетей из-за критики чешских болельщиков.
- Овечкин – 2-й бомбардир в истории НХЛ.
- Россиянин играет в НХЛ с 2005 года.
- Он отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги на 82 шайбы.
Фото: соцсети Давида Пастрняка.
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Источник: «Бомбардир»