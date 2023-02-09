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    Хоккеист Пастрняк удалил из соцсетей фото с Овечкиным из-за критики чешских фанатов

    Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк удалил совместную фотографию с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

    Хоккеист убрал фотографию с Матча звезд НХЛ из соцсетей из-за критики чешских болельщиков.

    • Овечкин – 2-й бомбардир в истории НХЛ.
    • Россиянин играет в НХЛ с 2005 года.
    • Он отстает от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории лиги на 82 шайбы.

    Фото: соцсети Давида Пастрняка.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13061

      Алексей З 43 секунды назад

      Господа хорошие , а из своих соцсетей удалять фото можно только с разрешения местной публики ?
      Удалил и удалил , кого Е чужое горе ?

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    • ...
      Рейтинг: +100964

      sv1969 9 минут назад

      Сане от этого ни холодно ни жарко!

      0
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