Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Ренана прокомментировал новость об интересе «Реала» к защитнику «Зенита»

    Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, прокомментировал информацию об интересе «Реала» к своему клиенту.

    Сообщалось, что мадридцы после клубного чемпионата мира предложат за игрока 40 миллионов евро.

    «Реал» интересуется Ренаном и готов предложить 40 млн евро? Ничего из этого не соответствует действительности. Общался ли с представителями испанского клуба? Ложь», – сказал Гарсия.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.
    • Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В «Зените» отреагировали на новость о готовности «Реала» выкупить за 40 миллионов Ренана 1
    «Реал» предложит 40 миллионов за 19-летнего игрока «Зенита» 20
    Новичок «Зенита» вошел в символическую сборную Южной Америки-U20 по версии IFFHS 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13061

      Алексей З 19 минут назад

      Бомбардир, ну вы не всю хню сразу дублируйте, через два часа приходится опровергать.
      Не солидно....хотя, в первый раз что-ли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +472

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ну если сорокевник сразу предложат, то можно поторговаться до 50-60. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28245

      JTherry 1 час назад

      вброс был про 40 лимонов от лимитчиков, работающих у Алёшеньки...) газпрём-медиа и тут жидко обосрались..!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11