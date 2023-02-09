Агент Ренана прокомментировал новость об интересе «Реала» к защитнику «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, прокомментировал информацию об интересе «Реала» к своему клиенту.

Сообщалось, что мадридцы после клубного чемпионата мира предложат за игрока 40 миллионов евро.

«Реал» интересуется Ренаном и готов предложить 40 млн евро? Ничего из этого не соответствует действительности. Общался ли с представителями испанского клуба? Ложь», – сказал Гарсия.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.

Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.

Контракт 19-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!