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    Брат Месси извинился за слова о «Барселоне»

    Матиас Месси, брат форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, утверждает, что его критика в адрес «Барселоны» и болельщиков была шуткой.

    «Хочу объясниться за то, что я сказал в соцсетях. Мы с сыном и друзьями просто шутили.

    Как я могу думать подобное о таком большом клубе, как «Барселона», и его истории? О клубе, который дал нам очень многое – как моей семье, так и Лео?

    Для нас Каталония – второй дом, и это известно всем. Мне очень жаль, и я прошу прощения у всех, особенно у болельщиков «Барселоны», – написал Матиас Месси.

    • Месси – воспитанник «Барсы».
    • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
    • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
    • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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    Источник: «Бомбардир»

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