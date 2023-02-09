Брат Месси извинился за слова о «Барселоне»

Матиас Месси, брат форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, утверждает, что его критика в адрес «Барселоны» и болельщиков была шуткой.

«Хочу объясниться за то, что я сказал в соцсетях. Мы с сыном и друзьями просто шутили.

Как я могу думать подобное о таком большом клубе, как «Барселона», и его истории? О клубе, который дал нам очень многое – как моей семье, так и Лео?

Для нас Каталония – второй дом, и это известно всем. Мне очень жаль, и я прошу прощения у всех, особенно у болельщиков «Барселоны», – написал Матиас Месси.

Месси – воспитанник «Барсы».

В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.

Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.

С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

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