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  • «Клуб стал известен благодаря Лео. Фанаты оказались предателями». Брат Месси – жестко о «Барселоне»

«Клуб стал известен благодаря Лео. Фанаты оказались предателями». Брат Месси – жестко о «Барселоне»

8 февраля 2023, 19:24
8

Матиас Месси, брат форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, высказался о бывшем клубе аргентинца – «Барселоне».

«Мы не вернемся в «Барселону», а если и вернемся, то проведем тщательную чистку. В том числе уберем неблагодарного президента Жоана Лапорту.

«Барселона» стала известной благодаря Лео. Музей «Барселоны» – это музей Месси.

Фанаты «Барселоны» – предатели. Когда Месси уходил, они должны были выйти на улицы с требованием, чтобы Лапорта ушел, а Месси остался», – считает Матиас Месси.

  • Месси – воспитанник «Барселоны».
  • Он покинул клуб в 2021 году как свободный агент.
  • С «ПСЖ» Месси уже успел взять Лигу 1.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (8)
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Александр52
1675875798
Брат Месси прав. Барса, вся, целиком предала Месси. Самая большая вина на тех, кто был "другом" Месси, а именно Пике, Альба, Бускетс, Роберто, так называемые капитаны Барсы. Они просто промолчали. А они могли поднять волну протеста среди так называемых сосьес. В жизни всегда так, откроешь душу, в неё обязательно плюнут. Месси не испанец, и он не защищён от испанского произвола.
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RoArt
1675876808
Гном стал известен благодаря Барсе. Иначе работал бы дворником всю жизнь.
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Рыло свина
1675957724
брат сам никто!
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Mariner
1676073816
Слишком много на себя брал Месси. Забыл, что он всего лишь игрок. Одарённый, мегаталантливый, даже лучший в истории, но всего лишь игрок. В те годы он разочаровал миллионы его фанатов во всём мире своими выходками, аля Кристинка.
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