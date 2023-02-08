«Клуб стал известен благодаря Лео. Фанаты оказались предателями». Брат Месси – жестко о «Барселоне»

Матиас Месси, брат форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, высказался о бывшем клубе аргентинца – «Барселоне».

«Мы не вернемся в «Барселону», а если и вернемся, то проведем тщательную чистку. В том числе уберем неблагодарного президента Жоана Лапорту.

«Барселона» стала известной благодаря Лео. Музей «Барселоны» – это музей Месси.

Фанаты «Барселоны» – предатели. Когда Месси уходил, они должны были выйти на улицы с требованием, чтобы Лапорта ушел, а Месси остался», – считает Матиас Месси.

Месси – воспитанник «Барселоны».

Он покинул клуб в 2021 году как свободный агент.

С «ПСЖ» Месси уже успел взять Лигу 1.

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