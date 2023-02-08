«Клуб стал известен благодаря Лео. Фанаты оказались предателями». Брат Месси – жестко о «Барселоне»

Матиас Месси, брат форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, высказался о бывшем клубе аргентинца – «Барселоне».
«Мы не вернемся в «Барселону», а если и вернемся, то проведем тщательную чистку. В том числе уберем неблагодарного президента Жоана Лапорту.
«Барселона» стала известной благодаря Лео. Музей «Барселоны» – это музей Месси.
Фанаты «Барселоны» – предатели. Когда Месси уходил, они должны были выйти на улицы с требованием, чтобы Лапорта ушел, а Месси остался», – считает Матиас Месси.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
- Он покинул клуб в 2021 году как свободный агент.
- С «ПСЖ» Месси уже успел взять Лигу 1.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!
Источник: Mundo Deportivo