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    «Клуб стал известен благодаря Лео. Фанаты оказались предателями». Брат Месси – жестко о «Барселоне»

    Матиас Месси, брат форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, высказался о бывшем клубе аргентинца – «Барселоне».

    «Мы не вернемся в «Барселону», а если и вернемся, то проведем тщательную чистку. В том числе уберем неблагодарного президента Жоана Лапорту.

    «Барселона» стала известной благодаря Лео. Музей «Барселоны» – это музей Месси.

    Фанаты «Барселоны» – предатели. Когда Месси уходил, они должны были выйти на улицы с требованием, чтобы Лапорта ушел, а Месси остался», – считает Матиас Месси.

    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • Он покинул клуб в 2021 году как свободный агент.
    • С «ПСЖ» Месси уже успел взять Лигу 1.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      RoArt 5 минут назад

      Гном стал известен благодаря Барсе. Иначе работал бы дворником всю жизнь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +104

      выхухоль > RoArt 3 минуты назад

      ооо

      от это ближе к теме

      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1161

      Александр52 22 минуты назад

      Брат Месси прав. Барса, вся, целиком предала Месси. Самая большая вина на тех, кто был "другом" Месси, а именно Пике, Альба, Бускетс, Роберто, так называемые капитаны Барсы. Они просто промолчали. А они могли поднять волну протеста среди так называемых сосьес. В жизни всегда так, откроешь душу, в неё обязательно плюнут. Месси не испанец, и он не защищён от испанского произвола.

      1
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      Рейтинг: +104

      выхухоль > Александр52 4 минуты назад


      бедный Месси

      давайте его пожалеем)))

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