Непомнящий оценил игру Головина в составе «Монако»

Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

– У Головина в этом сезоне Лиги 1 четыре гола и шесть голевых передач. Разве это не здорово, что мы можем гордиться его успехами во Франции?

– Я к этому и веду, но получается, что ему пришлось потратить почти три года, чтобы заматереть. Это сейчас он ничего не боится, а начиналось всe иначе.

Не попадал в состав «Монако», нервы, а он тогда психологически был не очень устойчив, даже в РПЛ зачастую перебирал жeлтые карточки.

Сейчас ситуация иная. Я согласен, что так и должно быть. И Миранчук обязательно прибавит.

Я просто помню на своeм веку Александра Заварова – потрясающий игрок. Попал в «Ювентус» в статусе ведущего игрока сборной СССР, и всe: погас, потух, потому что попал в команду, где все стояли сзади.

Не попал в свою команду, и его вояж за рубеж провалился.

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