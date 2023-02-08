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    Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за присутствия там россиян

    Федерация бокса США официально объявила, что мужская и женская сборные не будут участвовать в чемпионате мира-2023 под эгидой IBA (Международная боксерская ассоциация).

    Причина – допуск к турниру россиян, которые будут выступать под своим флагом и гимном.

    • Чемпионат мира пройдет в узбекистанском Ташкенте.
    • IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.
    • Штаб-квартира IBA расположена в Лозанне (Швейцария).

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Источник: Федерация бокса США

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    08.02.2023 22:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16996

      Barmaleushka 20 минут назад

      Хорошая новость . И воздух чище будет .

      0
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      Рейтинг: +5643

      TOMSON 27 минут назад

      Ну еще на пару ЧМ им дисквалификацию впихните. Чтоб желание так делать пропало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1391

      Freyd 1 час назад

      Меньше говница будет пиндоского

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