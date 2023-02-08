Сборная США по боксу отказалась от участия в ЧМ из-за присутствия там россиян

Федерация бокса США официально объявила, что мужская и женская сборные не будут участвовать в чемпионате мира-2023 под эгидой IBA (Международная боксерская ассоциация).

Причина – допуск к турниру россиян, которые будут выступать под своим флагом и гимном.

Чемпионат мира пройдет в узбекистанском Ташкенте.

IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Штаб-квартира IBA расположена в Лозанне (Швейцария).

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!