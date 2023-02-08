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    «Аль-Ахли» – «Реал»: стартовые составы на полуфинал клубного ЧМ

    «Аль-Ахли» и «Реал» назвали стартовые составы на полуфинал клубного чемпионата мира.

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    «Аль-Ахли»: Эль-Шенави, Хани, Метвали, Абдель Монем, Малул, Дьенг, Эль-Сулейя, Абдель Кадер Радван, Эль-Шахат, Шериф, Афша.

    «Реал»: Лунин, Алаба, Начо, Камавинга, Рюдигер, Кроос, Модрич, Вальверде, Чуамени, Родриго, Винисиус.

    Судья: Андрес Матонте (Уругвай)

    • Матчей: 14
    • Желтые карточки: 78 (5,6 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 6
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Коэффициенты:

    • Победа Аль-Ахли – 11.00
    • Ничья – 5.40
    • Победа Реала – 1.35

    Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Реала» больше (2)

    Где смотреть матч Аль-Ахли – Реал

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    Где смотреть матч «Аль-Ахли» – «Реал»: полуфинал клубного чемпионата мира, 8 февраля 2023
    Источник: «Бомбардир»

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