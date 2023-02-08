«Аль-Ахли» и «Реал» назвали стартовые составы на полуфинал клубного чемпионата мира.

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«Аль-Ахли»: Эль-Шенави, Хани, Метвали, Абдель Монем, Малул, Дьенг, Эль-Сулейя, Абдель Кадер Радван, Эль-Шахат, Шериф, Афша.

«Реал»: Лунин, Алаба, Начо, Камавинга, Рюдигер, Кроос, Модрич, Вальверде, Чуамени, Родриго, Винисиус.

Судья: Андрес Матонте (Уругвай)

Матчей: 14

Желтые карточки: 78 (5,6 в среднем за матч)

Красные карточки: 6

Фолы в среднем за матч: 21

Коэффициенты:

Победа Аль-Ахли – 11.00

Ничья – 5.40

Победа Реала – 1.35

Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Реала» больше (2)

Где смотреть матч Аль-Ахли – Реал