«Аль-Ахли» и «Реал» назвали стартовые составы на полуфинал клубного чемпионата мира.
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«Аль-Ахли»: Эль-Шенави, Хани, Метвали, Абдель Монем, Малул, Дьенг, Эль-Сулейя, Абдель Кадер Радван, Эль-Шахат, Шериф, Афша.
«Реал»: Лунин, Алаба, Начо, Камавинга, Рюдигер, Кроос, Модрич, Вальверде, Чуамени, Родриго, Винисиус.
Судья: Андрес Матонте (Уругвай)
- Матчей: 14
- Желтые карточки: 78 (5,6 в среднем за матч)
- Красные карточки: 6
- Фолы в среднем за матч: 21
Коэффициенты:
Прогноз на матч: индивидуальный тотал голов «Реала» больше (2)
Где смотреть матч Аль-Ахли – Реал
Источник: «Бомбардир»