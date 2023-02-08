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  • Российского тренера по фигурному катанию подозревают в сексуальном насилии над 12-летней фигуристкой

Российского тренера по фигурному катанию подозревают в сексуальном насилии над 12-летней фигуристкой

8 февраля 2023, 18:20
2

Против тренера по фигурному катанию Андрея Уварова возбудили уголовное дело. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней воспитанницы.

Дело возбудили 7 февраля после обращения бывшей ученицы Уварова.

«Девушка рассказала, что на одной из тренировок по фигурному катанию во время растяжки тренер проявлял к ней недвусмысленный интерес и распускал руки. Это произошло в 2015–2016 годах, тогда пострадавшей было 12 лет. Но решилась рассказать об этом девушка только сейчас», – написал источник.

«Мужчина, который являлся тренером несовершеннолетней, не достигшей возраста 14 лет, в период с 2015 года по 2016 год в спортивном зале совершил насильственные действия сексуального характера. В настоящий момент в отношении 47-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Часть «б» данной статьи предусматривает, что противоправные действия были совершены с применением угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А также деяния могут быть совершены с особой жестокостью по отношению к потерпевшей», – добавил источник в правоохранительных органах.

  • Уваров – директор единственного в России музея фигурного катания (Новогорск).
  • Он входит в Федерацию фигурного катания Москвы.
  • Имя потерпевшей по этическим причинам не сообщается.

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Источник: REGNUM
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Комментарии (2)
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3meeeD
1675870951
ОФФТОП Б.О.М.Ж. Глеб, съел хлеба
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Вомбат
1675872742
Молодец, Бомбардир. Наконец-то начал работать в правильном направлении. Давай побольше таких жизнеутверждающих футбольных новостей. А то задобали со своим Дзюбой, Заремой, Карпиным и Спартаком.
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