Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Российского тренера по фигурному катанию подозревают в сексуальном насилии над 12-летней фигуристкой

    Против тренера по фигурному катанию Андрея Уварова возбудили уголовное дело. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней воспитанницы.

    Дело возбудили 7 февраля после обращения бывшей ученицы Уварова.

    «Девушка рассказала, что на одной из тренировок по фигурному катанию во время растяжки тренер проявлял к ней недвусмысленный интерес и распускал руки. Это произошло в 2015–2016 годах, тогда пострадавшей было 12 лет. Но решилась рассказать об этом девушка только сейчас», – написал источник.

    «Мужчина, который являлся тренером несовершеннолетней, не достигшей возраста 14 лет, в период с 2015 года по 2016 год в спортивном зале совершил насильственные действия сексуального характера. В настоящий момент в отношении 47-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ. Часть «б» данной статьи предусматривает, что противоправные действия были совершены с применением угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. А также деяния могут быть совершены с особой жестокостью по отношению к потерпевшей», – добавил источник в правоохранительных органах.

    • Уваров – директор единственного в России музея фигурного катания (Новогорск).
    • Он входит в Федерацию фигурного катания Москвы.
    • Имя потерпевшей по этическим причинам не сообщается.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с фрибетом в 2000 рублей!

    Источник: REGNUM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12271

      Вомбат 1 час назад

      Молодец, Бомбардир. Наконец-то начал работать в правильном направлении. Давай побольше таких жизнеутверждающих футбольных новостей. А то задобали со своим Дзюбой, Заремой, Карпиным и Спартаком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +850

      3meeeD 1 час назад

      ОФФТОП Б.О.М.Ж. Глеб, съел хлеба

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11