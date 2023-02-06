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    «Матч ТВ» представил Карпина как тренера «Спартака», а Бердыева – «Краснодара»

    Федеральный канал «Матч ТВ» допустил ошибку в титрах, когда давал в эфир интервью главных тренеров «Сочи» и «Ростова» Курбана Бердыева и Валерия Карпина.

    У первого был поставлен логотип «Краснодара», у второго – «Спартака».

    • Интервью были посвящены матчу 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. «Сочи» выиграл 3:0.
    • Карпин тренировал «Спартак» ранее и брал с командой серебро РПЛ, доводил ее до 1/4 финала Лиги Европы.
    • Бердыев пришел в «Сочи» в декабре из иранского «Трактора».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24989

      bset 3 минуты назад

      Матч ТВ - канделаковская помойка. Уберите монополию, дайте частным каналам соревноваться за контракт на трансляцию РПЛ и про Срач уже через 3 года не вспомним.

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