«Матч ТВ» представил Карпина как тренера «Спартака», а Бердыева – «Краснодара»

Федеральный канал «Матч ТВ» допустил ошибку в титрах, когда давал в эфир интервью главных тренеров «Сочи» и «Ростова» Курбана Бердыева и Валерия Карпина.
У первого был поставлен логотип «Краснодара», у второго – «Спартака».
- Интервью были посвящены матчу 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. «Сочи» выиграл 3:0.
- Карпин тренировал «Спартак» ранее и брал с командой серебро РПЛ, доводил ее до 1/4 финала Лиги Европы.
- Бердыев пришел в «Сочи» в декабре из иранского «Трактора».
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Источник: «Бомбардир»