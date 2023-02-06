«Ман Сити» сделал заявление после обвинений АПЛ в нарушении ФФП

«Манчестер Сити» выступил с официальным заявлением относительно обвинений со стороны АПЛ в нарушении 100+ финансовых правил.

«Клуб удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил АПЛ, особенно учитывая огромное количество подробных материалов, которые были предоставлены АПЛ.

Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки гигантского массива неопровержимых доказательств в поддержку нашей позиции.

Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет решен раз и навсегда», – говорится в заявлении клуба.

Сообщалось, что в случае доказательства вины «Манчестер Сити» клуб могут лишить очков или исключить из АПЛ.

«Ман Сити» обвиняют за финансовые нарушения с сезона-2009/10.

С 2009 года «Манчестер Сити» выигрывал чемпионат Англии 6 раз.

«Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.

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