«Барселона» и «Севилья» назвали стартовые составы на матч 20-го тура Примеры.

Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Начало – в 23:00 по московскому времени.

Уверен в победе «Барсы»? Ставь на игру, получив фрибет 2000 рублей

Барселона: тер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Гави, Левандовски, Рафинья.

Севилья: Буну, Монтьель, Гудель, Рекик, Баде, Акунья, Оливер Торрес, Гуйе, Ракитич, Жордан, Эн-Несири.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Барселоны», одна ничья.

В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Барса» выиграла на выезде со счетом 3:0.

Коэффициенты:

Где смотреть матч Барселона – Севилья

Прогноз на матч Барселона – Севилья