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    «Барселона» – «Севилья»: стартовые составы на 20-й тур Примеры

    «Барселона» и «Севилья» назвали стартовые составы на матч 20-го тура Примеры.

    • Игра пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    Барселона: тер Стеген, Кунде, Кристенсен, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри, Гави, Левандовски, Рафинья.

    Севилья: Буну, Монтьель, Гудель, Рекик, Баде, Акунья, Оливер Торрес, Гуйе, Ракитич, Жордан, Эн-Несири.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Барселоны», одна ничья.

    В последний раз команды встречались 3 сентября 2022 года – «Барса» выиграла на выезде со счетом 3:0.

    Коэффициенты:

    • Победа «Барсы» – 1.34
    • Ничья – 5.65
    • Победа «Севильи» – 11.00

    Где смотреть матч Барселона – Севилья

    Прогноз на матч Барселона – Севилья

    Источник: «Бомбардир»

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    05.02.2023 22:19
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