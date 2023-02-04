Чехия не будет бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае допуска российских спортсменов

Олимпийский комитет Чехии озвучил свою позицию по поводу возможности бойкота следующих Олимпийских игр.

Этот вопрос обсуждается в связи с тем, что к участию в Олимпиаде-2024 могут допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

«О бойкоте не может быть и речи, потому что мы не хотели бы наказывать чешских спортсменов.

Мы приносили извинения спортсменам за бойкот Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе, и мы не хотим повторять этот разочаровывающий опыт коммунистической эпохи.

Дискуссия об участии или неучастии российских и белорусских спортсменов в Играх только начинается, решающей будет позиция международных спортивных федераций.

Мы отправим чешскую команду на Олимпийские игры, потому что это наш долг согласно Олимпийской хартии», – говорится в заявлении комитета.

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