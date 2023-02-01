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    Месси назвал самый сложный матч на ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал матч, который был самым сложным для команды на выигранном чемпионате мира-2022.

    «Для нас самым сложным был матч с Мексикой, потому что в нeм всe стояло на кону. И это был тот матч, в котором мы играли хуже всего. Мы должны были обязательно побеждать, несмотря ни на что, а это заставляет играть по-другому», — сказал Месси в эфире радиостанции Urbana Play.

    • Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.
    • В финале Аргентина в серии пенальти победила Францию.
    • Турнир прошел в Катаре.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1083

      Fialet 24 секунды назад

      Самый сложный в моральном плане был матч с Саудовской Аравией, потому, что его надо было проиграть, а очень не хотелось. Без этого договора не помогли бы с чемпионством.

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    • ...
      Рейтинг: +24095

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      В общем, очконул по полной.

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