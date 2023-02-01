Месси назвал самый сложный матч на ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал матч, который был самым сложным для команды на выигранном чемпионате мира-2022.
«Для нас самым сложным был матч с Мексикой, потому что в нeм всe стояло на кону. И это был тот матч, в котором мы играли хуже всего. Мы должны были обязательно побеждать, несмотря ни на что, а это заставляет играть по-другому», — сказал Месси в эфире радиостанции Urbana Play.
- Аргентина выиграла ЧМ впервые с 1986 года.
- В финале Аргентина в серии пенальти победила Францию.
- Турнир прошел в Катаре.
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Источник: «Чемпионат»