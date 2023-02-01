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    МИД РФ: «Запад создает коалицию за изоляцию России от спорта? Они просто боятся конкуренции»

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала идею Польши создать коалицию по недопуску России на Олимпиаду-2024.

    «Скажите просто, как есть. Раскройте уже карты, поделитесь насущным, сокровенным: вы же просто боитесь конкуренции. Вы не знаете, как сопротивляться российским спортсменам», – сказала Захарова.

    • Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.
    • Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.
    • Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

    Губерниев: «Кто против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, тот дурак, пень и дубина»

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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