МИД РФ: «Запад создает коалицию за изоляцию России от спорта? Они просто боятся конкуренции»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала идею Польши создать коалицию по недопуску России на Олимпиаду-2024.

«Скажите просто, как есть. Раскройте уже карты, поделитесь насущным, сокровенным: вы же просто боитесь конкуренции. Вы не знаете, как сопротивляться российским спортсменам», – сказала Захарова.

Ранее МОК допустил возвращение российских спортсменов под нейтральным флагом.

Без флага России сейчас выступают на международных турнирах теннисисты.

Олимпиада-2024 состоится летом в Париже.

Губерниев: «Кто против, чтобы россияне выступали под нейтральным флагом, тот дурак, пень и дубина»

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