Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мбаппе жалеет, что не перешел в «Реал». Он раскаивается в своем поведении и хочет в Мадрид

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе жалеет, что не перешел в «Реал» минувшим летом.

    По информации El Chiringuito TV, француз раскаивается в своем поведении и ждет возможности перейти в мадридский клуб.

    Мбаппе также сообщил своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года, а не до 2025-го, как сообщал «ПСЖ».

    • Летом Мбаппе вместо перехода в «Реал» решил продлить контракт с «ПСЖ».
    • Килиан – лучший бомбардир ЧМ-2022.
    • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Петржела: «Даже Мбаппе не помог бы «Спартаку» стать чемпионом» 35
    Ди Мария: «Мбаппе уже выиграл один чемпионат мира, зачем ему второй?»
    Месси – лучший футболист 2022 года по версии The Guardian, обладатель «Золотого мяча» Бензема – 3-й
    Источник: El Chiringuito TV

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12266

      DeStar 5 минут назад

      ну за 90 лямов и зп 10 - пойдет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +831

      Lipatoff 8 минут назад

      Придётся ему ближе к лету съездить в Мадрид и сделать Пересу ням ням, может и возьмёт в свой стан)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1073

      Fialet 19 минут назад

      Шейхи кинули Кирьяна на ЧМ, предпочли Месю. Бапэ обиделся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24088

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хорошая мысля приходит опосля. (((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11