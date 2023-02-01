Мбаппе жалеет, что не перешел в «Реал». Он раскаивается в своем поведении и хочет в Мадрид

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе жалеет, что не перешел в «Реал» минувшим летом.

По информации El Chiringuito TV, француз раскаивается в своем поведении и ждет возможности перейти в мадридский клуб.

Мбаппе также сообщил своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года, а не до 2025-го, как сообщал «ПСЖ».

Летом Мбаппе вместо перехода в «Реал» решил продлить контракт с «ПСЖ».

Килиан – лучший бомбардир ЧМ-2022.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

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