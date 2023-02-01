Мбаппе жалеет, что не перешел в «Реал». Он раскаивается в своем поведении и хочет в Мадрид

ну за 90 лямов и зп 10 - пойдет
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе жалеет, что не перешел в «Реал» минувшим летом.
По информации El Chiringuito TV, француз раскаивается в своем поведении и ждет возможности перейти в мадридский клуб.
Мбаппе также сообщил своему окружению, что его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года, а не до 2025-го, как сообщал «ПСЖ».
- Летом Мбаппе вместо перехода в «Реал» решил продлить контракт с «ПСЖ».
- Килиан – лучший бомбардир ЧМ-2022.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно