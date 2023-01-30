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    Анчелотти ответил, появятся ли новички в «Реале» до конца января

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что клуб не планирует усиливать состав этой зимой.

    Единственной сделкой мадридцев стала покупка 16-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика, который переедет в Испанию только в 2024 году.

    «Трансферный рынок для нас закрыт: никто не придeт и никто не уйдeт. Ничего не произойдeт в январе», – заявил Анчелотти.

    • «Реал» идет на 2-м месте в Примере.
    • Отставание от лидирующей «Барселоны» – 5 очков.
    • Соперник по 1/8 финала Лиги чемпионов – «Ливерпуль».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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