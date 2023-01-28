Назван лидер 21-го века по голам головой

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду – лидер 21-го века в мировом футболе по голам головой. У него их 112.

В тройку также входят Люк де Йонг (84) и Роберт Левандовски (83).

По проценту голов головой от общего количества забитых лидирует защитник «ПСЖ» Серхио Рамос (48 процентов).

Роналду, перейдя в «Аль-Наср», стал самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Португалец выиграл Евро, Лигу чемпионов.

На счету Роналду 5 «Золотых мячей».

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