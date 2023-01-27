Мантуан: «Хочу забить «Спартаку». Даст Бог, сложится»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что хочет забить «Спартаку».

— Ваш гол в ворота ЦСКА в матче первого круга РПЛ был признан болельщиками «Зенита» лучшим в первой части сезона. Как вам такая оценка?

— Огромное спасибо всем, кто за меня проголосовал. От себя могу сказать: это был если не самый, то один их самых важных голов в моей карьере к настоящему моменту.

Принципиальная игра, счет ничейный, последние минуты матча, я дебютирую за «Зенит», выйдя на замену, и забиваю такой мяч! Невероятное что‑то!

А сейчас безумно приятно, что этот гол сначала номинировали, а потом выбрали лучшим. Очень надеюсь, что во второй части сезона представится случай забить не один такой мяч.

— Еще был гол «Динамо» в Москве в компенсированное время, который, по сути, решил исход той встречи. Вас стали называть талисманом «Зенита» во встречах со столичными клубами. Как вам такое звание?

— Насколько я успел понять, матчи с московскими командами, во‑первых, никогда не бывают простыми. Во‑вторых, неважных мячей в подобных играх не бывает — это очень серьезные соперники, которые встроены в борьбу за титул. Поэтому, надеюсь, этот титул и дальше будет со мной.

— Для полноты картины желательно забить «Спартаку»?

— Да! Даст Бог, все в этом смысле сложится. Вы же видите по турнирной таблице, что есть команды, которые ведут борьбу за чемпионство. Поэтому хочется и их ворота поразить.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23.

Бразилец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию