«Не имеет никакого отношения к спорту». В РФС прокомментировали перенос Суперкубка УЕФА из Казани

Российский футбольный союз отреагировал на решение УЕФА перенести матч за Суперкубок-2023 из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» 16 марта.

«Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым и не имеет никакого отношения к спорту.

У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности. В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», – сообщили в РФС.

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА было принято в 2020 году.

В прошлом году УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

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