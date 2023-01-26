Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Не имеет никакого отношения к спорту». В РФС прокомментировали перенос Суперкубка УЕФА из Казани

    Российский футбольный союз отреагировал на решение УЕФА перенести матч за Суперкубок-2023 из Казани в Афины. Игра пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» 16 марта.

    «Решение о переносе встречи за Суперкубок УЕФА из Казани на фоне отстранения наших клубов и сборных команд от международных соревнований было ожидаемым и не имеет никакого отношения к спорту.

    У Казани огромный опыт проведения международных соревнований самого высокого уровня, отличная инфраструктура и высочайшая готовность к проведению матча, в том числе с точки зрения гарантий безопасности. В настоящий момент наши усилия сосредоточены на возвращении российского футбола в международную систему соревнований», – сообщили в РФС.

    • Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА было принято в 2020 году.
    • В прошлом году УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Шишкин: «Химкам» не место в РПЛ»
    Стало известно, когда новички «Спартака» Тавареш и Дуарте присоединятся к команде 1
    Селюк – о Слуцком: «Даже не сбитый летчик, а КВНщик» 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11538

      R_a_i_n 1 минуту назад

      Про какой спорт идет речь?? Давно уже нету такого понятия. Есть только политика.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11