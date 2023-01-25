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Селюк – о Слуцком: «Даже не сбитый летчик, а КВНщик»

25 января 2023, 23:13
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Леониду Слуцкому пора заканчивать с тренерской карьерой.

Сегодня стало известно, что 51-летнего специалиста претендует клуб из Казахстана.

«Леня даже не сбитый летчик. Он КВНщик. Ему комфортно поучаствовать в каких‑то юмористических передачах, спеть песенку. Ему надо этим заниматься. Идти в шоу‑бизнес, развлекать. Это в большей степени ему подходит. Ему скучно заниматься футболом.

Возможно, его кто‑то и вернет. Но сначала в «Рубине» он говорит, что точно никуда не вылетят, произошло обратное. Затем обещал остаться в команде и вернуть в РПЛ, а потом ушел… Это все не совсем правильно. Он веселый хороший человек, но с футболом, видимо, сейчас не задается.

Надо отдать должное, что имидж Слуцкого сложился, когда он по сути заменил Газзаева в ЦСКА. Лене тогда хватило ума ничего не менять. Сидел просто, изображал кресло‑качалку. И команда играла. Но там Гинер и Газзаев сделали хорошую команду, которая становилась чемпионом.

Потом куда бы Слуцкий ни пошел, не получалось у него что‑то. Но Леня, безусловно, умеет красиво рассказать, пообсуждать. Он действительно неплохой КВНщик. Вполне мог бы где‑то с Масляковым что‑то вести, куда‑то туда ему надо. Или в Comedy Club между Гариком Харламовым и Пашей Волей выступать», – сказал Селюк.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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НедраЧили
1674681274
Слуцкий - КВНщик хотя бы смешно умеет пошутить! А ты Селюк - шут гороховый! Хотя на сцене не выступаешь, но все над тобой ржут!
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Fialet
1674682030
В этот раз Селюк всё правильно расписал.
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Sky Spartak
1674683407
Селюк ещё раз доказал какое оно .овно.. Я Спартаковец.. но уважаю Слуцкого...помню как в Кр тренировал...как Москву поднимал....как ЦСКА держал.... А этот .ондо. ничего не делая делает свои выводы ))) Только хочет продать своих игроков на пиаре.... Вопрос... сколько платят... Что про это ничтожество пишут.... Згинь с РФ !!! И футбол немного станет чище...
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Дядя Серёжа
1674705585
Про тренера не сужусь.... Дайте Семаку Казань без бразильцев, каков будет тренер? Первый сценарий КВН я написал в 1972 году, до сих пор тренирую пацанов. В КВНе Слуцкий актёр одной реплики, не больше.
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eugen-han
1674705776
Слуцкий сам себя опустил на низший уровень, когда зачем-то пошёл работать, при чем без приглашения, но по рекомендации, как наемный рабочий в чемпионшип-лигу (аналог ФНЛ нашего). А потом волею судеб оказался в первой лиге российского чемпионата, что закономерно на самом деле.
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