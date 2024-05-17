Кафанов прокомментировал возможное проведение Торопом остатка карьеры в маске

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов отреагировал на информацию, что голкипер ЦСКА Владислав Тороп может провести остаток карьеры в маске.
- 20-летний футболист травмировался в кубковом матче с «Зенитом».
- Он столкнулся с Нуралы Алипом, получив удар головой в лицо.
- У Торопа были диагностированы множественные переломы костей лицевого черепа и сотрясение мозга.
«Петр Чех играл в шлеме и привык. Не думаю, что Славе придется всю жизнь играть в маске. Может быть, на начальном периоде. Но надеюсь, что обойдется без нее.
У Володи Габулова и Андрея Диканя тоже были травмы кости лицевой части. Но таких травм мало. Трудно проводить какие-то аналогии», – сказал Кафанов.