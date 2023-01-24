В окружении Месси уверены, что новость о нежелании продлевать контракт с «ПСЖ» запустила «Барселона»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не ведет переговоры с другими клубами.
На сегодняшний день 35-летний футболист обсуждает только продление контракта с парижанами.
Появившуюся накануне информацию о нежелании заключать новое соглашение с «ПСЖ» в окружении аргентинца считают вбросом «Барселоны».
- У Месси летом истекает контракт с «ПСЖ».
- Лионель – 7-кратный обладатель «Золотого мяча».
- В декабре Месси со сборной Аргентины впервые стал чемпионом мира.
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Источник: PSG Talk