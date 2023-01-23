Селюк сравнил Роналду с лошадью

Агент Дмитрий Селюк высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Роналду купили как породистого скакуна. Ну, чуть старенького. Они легко отобьют эти деньги. Здесь игровая майка стоит 100 евро. Миллион маек продай, и всe.

Я могу сказать, что всe это быстро отбивается», — сказал Селюк.

Португалец дебютировал за новую команду.

Он вышел в старте на матч с «Аль-Иттифаком» (1:0) с капитанской повязкой.

37-летний форвард не сумел отличиться в своей первой встрече.

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