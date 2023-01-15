Чеферин: «Реал» считает себя элитным клубом, перед которым все должны склониться»

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с критикой мадридского «Реала».

«В футбольном мире плавает много акул. В «Реале» считают себя элитным клубом, который не должен заботиться ни о ком другом. Якобы они настолько важны, что все должны склониться перед ними», – сказал Чеферин.

«Реал» в 2021 году был одним из инициаторов Суперлиги.

Мадридцы – самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов.

Клуб возглавляет Флорентино Перес.

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