Чеферин: «Реал» считает себя элитным клубом, перед которым все должны склониться»

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с критикой мадридского «Реала».
«В футбольном мире плавает много акул. В «Реале» считают себя элитным клубом, который не должен заботиться ни о ком другом. Якобы они настолько важны, что все должны склониться перед ними», – сказал Чеферин.
- «Реал» в 2021 году был одним из инициаторов Суперлиги.
- Мадридцы – самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов.
- Клуб возглавляет Флорентино Перес.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию
Источник: твиттер «Матч ТВ»