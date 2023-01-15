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    Чеферин: «Реал» считает себя элитным клубом, перед которым все должны склониться»

    Президент УЕФА Александер Чеферин выступил с критикой мадридского «Реала».

    «В футбольном мире плавает много акул. В «Реале» считают себя элитным клубом, который не должен заботиться ни о ком другом. Якобы они настолько важны, что все должны склониться перед ними», – сказал Чеферин.

    • «Реал» в 2021 году был одним из инициаторов Суперлиги.
    • Мадридцы – самый титулованный клуб в истории Лиги чемпионов.
    • Клуб возглавляет Флорентино Перес.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +201

      Эмом 2 часа назад

      Смело можно ставит на победу Реала в ЛЧ

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