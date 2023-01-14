В «Барселоне» прокомментировали слитую переписку с оскорблениями в адрес Месси

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте осудил слова бывших руководителей каталонского клуба про Лионеля Месси.

Речь идет о слитой переписке экс-директора юридического отдела Романа Гомеса Понти и экс-президента Жозепа Бартомеу в марте 2020 года.

Понти называл аргентинца «канализационной крысой» и «карликом на гормонах».

«Эти слова показывают неуважение как к Месси, так и к самой «Барселоне». Я против подобного.

Сказанное демонстрирует, что люди, которые раньше руководили клубом, не ценили своих игроков», – заявил Юсте.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию