Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    В «Барселоне» прокомментировали слитую переписку с оскорблениями в адрес Месси

    Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте осудил слова бывших руководителей каталонского клуба про Лионеля Месси.

    • Речь идет о слитой переписке экс-директора юридического отдела Романа Гомеса Понти и экс-президента Жозепа Бартомеу в марте 2020 года.
    • Понти называл аргентинца «канализационной крысой» и «карликом на гормонах».

    «Эти слова показывают неуважение как к Месси, так и к самой «Барселоне». Я против подобного.

    Сказанное демонстрирует, что люди, которые раньше руководили клубом, не ценили своих игроков», – заявил Юсте.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Месси не вернется в «Барселону». Он видит себя в «ПСЖ» до 2024 года
    2 клуба из Саудовской Аравии предлагают Месси 350 миллионов в год
    Мостовой: «Месси в «Спартаке» убрал бы «Зенит» с трона» 4
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7765

      BarStep 1 минуту назад

      У меня больше вопросов по этому поводу к Бартомеу,
      нежели к Понти..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1149

      Александр52 3 минуты назад

      Позор, не только старым, но и новым руководителям Барсы, этой новости минимум второй день, а с их стороны реакции ни какой. Ни Лапорта, ни Хави, не осудили эти высказывания. Барса, это помойка с окончательно испорченным имиджем. А где все эти сосьес, так называемые народные акционеры Барсы, они почему молчат?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11