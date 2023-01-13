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    «Барселона» подала в суд на Примеру

    «Барселона» подала в суд на испанскую лигу, сообщает Cope.

    Причина разбирательств – отказ Примеры увеличить зарплатную ведомость «Барселоны» на 15%, как это было разрешено сделать клубам, согласившемся на сделку с компанией CVC Capital Partners.

    В клубе считают, что такое решение Примеры лишает «Барсу» возможности конкурировать с другими командами на равных.

    • «Барселона» лидирует в Примере.
    • Команда Хави 15 января сыграет в финале Суперкубка Испании с «Реалом».

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    Источник: Cope

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    Сегодня, 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16792

      Barmaleushka 46 минут назад

      Нууууу , этнеинтересно . Конфликт не трендовый . Вот ежели Барса заявила "реалфсёкупил" - другое дело .

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