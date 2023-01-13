«Барселона» подала в суд на Примеру

«Барселона» подала в суд на испанскую лигу, сообщает Cope.
Причина разбирательств – отказ Примеры увеличить зарплатную ведомость «Барселоны» на 15%, как это было разрешено сделать клубам, согласившемся на сделку с компанией CVC Capital Partners.
В клубе считают, что такое решение Примеры лишает «Барсу» возможности конкурировать с другими командами на равных.
- «Барселона» лидирует в Примере.
- Команда Хави 15 января сыграет в финале Суперкубка Испании с «Реалом».
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Источник: Cope