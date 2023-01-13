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    Моуринью назвал Кубок Италии худшим турниром в Европе

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал формат Кубка Италии.

    «Это худший кубок в Европе. Он не защищает маленькие команды, такие как «Торино», которые побеждают дома «Милан», а следующий матч должны провести вдали от дома.

    Я не понимаю эту структуру Кубка Италии. «Торино» выиграл у чемпиона Италии и вошел в историю в 1/8 финала, но должен играть следующий матч на выезде», – сказал Моуринью.

    • «Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв «Дженоа».
    • «Торино» победил «Милан» в дополнительное время и также вышел в 1/4 финала.

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    Источник: Football Italia

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