Моуринью назвал Кубок Италии худшим турниром в Европе

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал формат Кубка Италии.

«Это худший кубок в Европе. Он не защищает маленькие команды, такие как «Торино», которые побеждают дома «Милан», а следующий матч должны провести вдали от дома.

Я не понимаю эту структуру Кубка Италии. «Торино» выиграл у чемпиона Италии и вошел в историю в 1/8 финала, но должен играть следующий матч на выезде», – сказал Моуринью.

«Рома» вышла в 1/4 финала Кубка Италии, обыграв «Дженоа».

«Торино» победил «Милан» в дополнительное время и также вышел в 1/4 финала.

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