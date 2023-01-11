В «Рубине» три месяца не платят зарплату (Сергей Ильев)

«Рубин» не платит зарплату сотрудникам и футболистам три месяца.

«Эта ситуация, насколько мне известно, проговаривалась заранее, никакой паники нет. И даже не потому, что в «Рубине» – самые большие зарплаты в Первой лиге, коим позавидуют многие в РПЛ. В главном клубе Татарстана смена власти, клуб меняет юридическое лицо.

Правда, как ранее сообщал, согласно футбольному законодательству подобная процедура возможна только в межсезонье. Либо специальным решением Исполкома РФС. Мои источники сообщают, что этот вопрос, вероятно, будет лоббироваться перед февральским заседанием.

Если вдруг одобрят, это будет опасный прецедент. Фактически тогда любой клуб, имеющий долги, может по ходу сезона перейти на новую юридическую платформу — и, грубо говоря, обнулиться. Здесь не имею в виду ситуацию с «Рубином», где, уверен, все будет солидно, а в принципе», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

«Рубин» идет в Первой лиге 3-м.

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