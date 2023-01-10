Бердыев хочет провести серьезные кадровые перестановки в «Сочи» («Чемпионат»)

Туркмен из атакующего клуба Сочи сделает двухэтажный автобус на который перестанут ходить болельщики, как было с Рубином.
Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев планирует серьезные кадровые перестановки в клубе.
«Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде. В связи с этим весьма вероятен уход тренерского состава, который был в клубе до прихода специалиста, а также медицинского персонала и бригады массажистов.
При этом не исключeн уход гендиректора Дмитрия Рубашко», – сообщил источник «Чемпионата».
- Бердыев возглавил «Сочи» вместо Вадима Гаранина.
- Команда идет в РПЛ 9-й.
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