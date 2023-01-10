Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бердыев хочет провести серьезные кадровые перестановки в «Сочи» («Чемпионат»)

    Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев планирует серьезные кадровые перестановки в клубе.

    «Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде. В связи с этим весьма вероятен уход тренерского состава, который был в клубе до прихода специалиста, а также медицинского персонала и бригады массажистов.

    При этом не исключeн уход гендиректора Дмитрия Рубашко», – сообщил источник «Чемпионата».

    • Бердыев возглавил «Сочи» вместо Вадима Гаранина.
    • Команда идет в РПЛ 9-й.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Три тренера вошли в штаб Бердыева в «Сочи» 2
    Бердыев в январе примет решение по будущему трех футболистов «Сочи» 1
    Бердыев назвал цель «Сочи» на остаток сезона 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:27
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +617

      Лицом_на_клаве 32 минуты назад

      Туркмен из атакующего клуба Сочи сделает двухэтажный автобус на который перестанут ходить болельщики, как было с Рубином.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6826

      sochi-2013 44 минуты назад

      Был бы результат. Твердая тройка устроит. (первая тройка)
      Лишь бы не постигла участь Жемчужины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5974

      rash1959 2 часа назад

      Теперь сочинский бюджет прямым потоком потечёт в карман туркмену. Хана клубу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18641

      Cleaner > rash1959 1 час назад

      Текло в один карман, потечет в другой. Ханы клубу от этих перестановок не будет. А вот на результаты повлиять новая команда может. В какую сторону увидим к маю.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11