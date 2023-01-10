Бердыев хочет провести серьезные кадровые перестановки в «Сочи» («Чемпионат»)

Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев планирует серьезные кадровые перестановки в клубе.

«Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде. В связи с этим весьма вероятен уход тренерского состава, который был в клубе до прихода специалиста, а также медицинского персонала и бригады массажистов.

При этом не исключeн уход гендиректора Дмитрия Рубашко», – сообщил источник «Чемпионата».

Бердыев возглавил «Сочи» вместо Вадима Гаранина.

Команда идет в РПЛ 9-й.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию

Все трансферы РПЛ этой зимы: Писарский – в «Крыльях», «Лoкомотив» подписал Пиняева