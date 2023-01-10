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    Владельцы «ПСЖ» хотят купить «МЮ» или «Ливерпуль»

    Владельцы «ПСЖ» хотят купить один из клубов АПЛ.

    По информации Bloomberg, инвестиционная группа Qatar Sports Investments заинтересована в покупке контрольного пакета акций «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля».

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может купить «Тоттенхэм». Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи уже провел встречу с владельцем лондонцев Даниэлем Леви.

    • Шейхи владеют «ПСЖ» более 10 лет.
    • За это время команда ни разу не выиграла Лигу чемпионов.

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    Источник: Bloomberg

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1217

      mama1991 10 минут назад

      Хотят быть ближе к футболу... Поняли что францыя это такое себе

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      Рейтинг: +2841

      Nerlinger 1 час назад

      Лучше Саранскую Светотехнику купите !!!

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