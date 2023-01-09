Мартинес рассказал, в какой футбол при нем будет играть сборная Португалии

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о задачах национальной команды.

«Думаю ли я о том, чтобы выиграть Евро-2024? Конечно. Мечты должны быть глобальными. Но сначала нам нужно пройти квалификацию.

Какой предпочитаю стиль футбола? Главное — быть конкурентоспособной командой. Португалия должна быть современной командой. Гибкой и максимально использовать талант игроков, быть командой, которая проявляет свой талант как с мячом, так и без него. Гибкость очень важна.

Это будет зависеть от игроков, которые у нас есть. Когда я был соперником Португалии, то знал, что это всегда конкурентоспособна команда. Это отправная точка. Это нельзя упускать из внимания.

Мы должны быть атакующей командой, которая играет в удовольствие. Мы должны работать как клуб. Мне это нравится», — цитирует Мартинеса A Bola.

Мартинес сменил в сборной Португалии Фернанду Сантуша.

Мартинес после вылета с ЧМ-2022 на групповом этапе покинул сборную Бельгии.

Он возглавлял команду с августа 2016 года.

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