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  • Кубок Франции. «Монако» вылетел от клуба Лиги 2. Головин не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии

Кубок Франции. «Монако» вылетел от клуба Лиги 2. Головин не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии

7 января 2023, 22:13
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«Монако» в 1/32 финала Кубка Франции уступил «Родезу» из Лиги 2. Команда Филиппа Клемана проиграла в серии пенальти.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти. Если бы Головин забил свою попытку, его команда вышла бы в следующий раунд.

Франция. Кубок. 1/32 финала

Монако – Родез – 2:2 (2:1; 0:1; 4:5 по пенальти)

Голы: 1:0 – Аклиуш, 23; 2:0 – Бен-Йеддер, 37; 2:1 – Мендес, 42; 2:2 – Абденнур, 80.

Календарь Кубка Франции

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Кубок Франция. Лига 1 Монако Родез Головин Александр
Комментарии (2)
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Cubinec1989
1673124210
Саня Саня.... Как так то!? Надеюсь справится с давлением, которое на него сейчас будут оказывать СМИ и фанаты и больше не совершит подобных промахов
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