«ПСЖ» может объявить о продлении контракта с Месси на этой неделе

Нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ» до 2024 года.

По информации Marca, 35-летний аргентинец подпишет новое соглашения после возвращения из отпуска. О продлении могут объявить на этой неделе.

Месси решил продлить контракт, потому что хочет продолжить выступать на топ-уровне.

Сообщалось, что Месси вернется на поле 11 января в матче с «Анже».

Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.

Месси в решающем матче оформил дубль.

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