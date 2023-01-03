«ПСЖ» может объявить о продлении контракта с Месси на этой неделе

Нападающий Лионель Месси близок к продлению контракта с «ПСЖ» до 2024 года.
По информации Marca, 35-летний аргентинец подпишет новое соглашения после возвращения из отпуска. О продлении могут объявить на этой неделе.
Месси решил продлить контракт, потому что хочет продолжить выступать на топ-уровне.
- Сообщалось, что Месси вернется на поле 11 января в матче с «Анже».
- Аргентина в финале ЧМ-2022 победила Францию.
- Месси в решающем матче оформил дубль.
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Источник: Marca