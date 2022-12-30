«Король умер – но нового короля нет». Уткин – о смерти Пеле

Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о масштабе величия Пеле.

«Король умер – но нового короля нет, и никто не да здравствует тем самым.

Пеле – король, а Марадону, вне всякого сомнения, вообще стоит сравнивать с другим человеком. И такой человек был в карьере Пеле – рядом. Был помощником, но никак не оруженосцем.

Это был Гарринча. Марадона – это всемирный Гарринча около Пеле. Гарринчу в Бразилии звали «Радость народа». Он был отчасти антиподом Пеле.

Ведь Гарринча калека. У него одна нога короче другой. Он из этого сделал стиль; но так или иначе – Пеле являлся демонстрацией возможностей человека.

Он суператлет. Таким быть трудно. На самом деле труднее, конечно, оказаться на вершине, будучи Гарринчей. Кстати, на похороны Гарринчи Пеле не пришел. Но мало ли какие там были причины.

Именно он – Король. Никто из потенциальных соперников не был одарен так всесторонне. У Марадоны была только левая нога, и никакого сравнения в мощи. У Кройффа была слишком особенная мотивация. Он не король, он Леннон футбола. Месси – гений. Короновать его незачем.

Король – именно он. Могучий. Первый из звезд, ставший брендом. Синтез мощи и гения. И мозга.

Если б при этом не надо было быть умным, Роналдиньо мог бы побить. Феноменальный атлет со скиллами и космическим игровым мышлением; но... Но дурак.

А Пеле был умный. И все, что можно сказать об этом... Король умер. И никто не да здравствует», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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