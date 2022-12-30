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«Король умер – но нового короля нет». Уткин – о смерти Пеле

30 декабря 2022, 17:00
19

Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о масштабе величия Пеле.

«Король умер – но нового короля нет, и никто не да здравствует тем самым.

Пеле – король, а Марадону, вне всякого сомнения, вообще стоит сравнивать с другим человеком. И такой человек был в карьере Пеле – рядом. Был помощником, но никак не оруженосцем.

Это был Гарринча. Марадона – это всемирный Гарринча около Пеле. Гарринчу в Бразилии звали «Радость народа». Он был отчасти антиподом Пеле.

Ведь Гарринча калека. У него одна нога короче другой. Он из этого сделал стиль; но так или иначе – Пеле являлся демонстрацией возможностей человека.

Он суператлет. Таким быть трудно. На самом деле труднее, конечно, оказаться на вершине, будучи Гарринчей. Кстати, на похороны Гарринчи Пеле не пришел. Но мало ли какие там были причины.

Именно он – Король. Никто из потенциальных соперников не был одарен так всесторонне. У Марадоны была только левая нога, и никакого сравнения в мощи. У Кройффа была слишком особенная мотивация. Он не король, он Леннон футбола. Месси – гений. Короновать его незачем.

Король – именно он. Могучий. Первый из звезд, ставший брендом. Синтез мощи и гения. И мозга.

Если б при этом не надо было быть умным, Роналдиньо мог бы побить. Феноменальный атлет со скиллами и космическим игровым мышлением; но... Но дурак.

А Пеле был умный. И все, что можно сказать об этом... Король умер. И никто не да здравствует», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
  • У него был рак толстой кишки.
  • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Бразилия Уткин Василий Пеле
Комментарии (19)
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сутулая собака и лисы
1672409935
long life the king... но пеле не король, он божество. марадонна, это легенда. а королей у нас много: месси, роналду, роналдо, рональдиньо, каннаваро, кройф. целая кучка монархов на любой цвет и вкус. (ибрагимович тоже божество, но скандинавское, у них там своя атмосфера).
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НикКин
1672410055
Что игрок был говно что кофе говно
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НикКин
1672410317
Не когда не было не какого короля футбола и не будет херню не несите идиоты
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SuperNils
1672410541
Блин, народ, да вы совсем дураки что ли все??? Хватит уже обожествлять и называть королями футболёров каких-то, пусть даже и хороших. Ведь это же совершенно бесполезная прослойка общества, не несущая никакой пользы человечеству. Лучше бы об учёном каком-нибудь так сказал, который, например, электричество или атомную энергетику создал. Без них вообще бы не смог свои высеры на компе писать.
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НикКин
1672410644
Эрвин Хельмхен, 982 гола* (575 матчей) ,Йозеф Бицан, 948 голов* (621 матч),Ференц Пушкаш, 808 голов (794 матча),Деак Ференц, 794 гола* (510 матчей)-----Пеле, 775 голов (841 матч)-Лионель Месси, 761 голов (966 матчей) и хватит уже про пеле и месси говорит они не кто вообще
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Старикан
1672411925
Дебилы, которые здесь поносят имя ВЕЛИКОГО футболиста, абсолютно ничего не понимают в футболе! Да я уверен, что и игру Пеле из них никто не видел!
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ААМ
1672412229
Это тот редкий случай, когда я согласен с Уткиным на 200%
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Александр52
1672413573
В мире футбола траур. Тело Короля еще не остыло. Мир склонил головы и молчит. Великие произносят 2-3 слова памяти и не более, и только наши, и опять Вася, начинают мутить , Может пора остановиться и начать уважать другой мир.
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Ziklop
1672417615
удачно про Рональдиньо сказал, мог быть, но дурак! и таких среди футболистов большинство!
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