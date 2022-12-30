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    «Король умер – но нового короля нет». Уткин – о смерти Пеле

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о масштабе величия Пеле.

    «Король умер – но нового короля нет, и никто не да здравствует тем самым.

    Пеле – король, а Марадону, вне всякого сомнения, вообще стоит сравнивать с другим человеком. И такой человек был в карьере Пеле – рядом. Был помощником, но никак не оруженосцем.

    Это был Гарринча. Марадона – это всемирный Гарринча около Пеле. Гарринчу в Бразилии звали «Радость народа». Он был отчасти антиподом Пеле.

    Ведь Гарринча калека. У него одна нога короче другой. Он из этого сделал стиль; но так или иначе – Пеле являлся демонстрацией возможностей человека.

    Он суператлет. Таким быть трудно. На самом деле труднее, конечно, оказаться на вершине, будучи Гарринчей. Кстати, на похороны Гарринчи Пеле не пришел. Но мало ли какие там были причины.

    Именно он – Король. Никто из потенциальных соперников не был одарен так всесторонне. У Марадоны была только левая нога, и никакого сравнения в мощи. У Кройффа была слишком особенная мотивация. Он не король, он Леннон футбола. Месси – гений. Короновать его незачем.

    Король – именно он. Могучий. Первый из звезд, ставший брендом. Синтез мощи и гения. И мозга.

    Если б при этом не надо было быть умным, Роналдиньо мог бы побить. Феноменальный атлет со скиллами и космическим игровым мышлением; но... Но дурак.

    А Пеле был умный. И все, что можно сказать об этом... Король умер. И никто не да здравствует», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1135

      Александр52 8 минут назад

      В мире футбола траур. Тело Короля еще не остыло. Мир склонил головы и молчит. Великие произносят 2-3 слова памяти и не более, и только наши, и опять Вася, начинают мутить , Может пора остановиться и начать уважать другой мир.

      0
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      Рейтинг: +5091

      ААМ 30 минут назад

      Это тот редкий случай, когда я согласен с Уткиным на 200%

      2
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      Рейтинг: +7388

      Старикан 35 минут назад

      Дебилы, которые здесь поносят имя ВЕЛИКОГО футболиста, абсолютно ничего не понимают в футболе! Да я уверен, что и игру Пеле из них никто не видел!

      0
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      Рейтинг: +349

      НикКин 57 минут назад

      Эрвин Хельмхен, 982 гола* (575 матчей) ,Йозеф Бицан, 948 голов* (621 матч),Ференц Пушкаш, 808 голов (794 матча),Деак Ференц, 794 гола* (510 матчей)-----Пеле, 775 голов (841 матч)-Лионель Месси, 761 голов (966 матчей) и хватит уже про пеле и месси говорит они не кто вообще

      0
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      Рейтинг: +1009

      сутулая собака и лисы > НикКин 43 минуты назад

      хороший коммент.
      неофициальные мячи бицана учитываем (и откуда именно 948?).
      а у пеле вместо более 1000 мячиков ты берёшь статистику только в официальных матчах.
      остальных в лень проверять.
      у тебя мозгов нет такое постить?

      и пеле превозносят за трижды взятый чм.
      а не за 76533678 голов в дворовом чемпионате чехословакии.

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      Рейтинг: +349

      НикКин > сутулая собака и лисы 35 минут назад

      Пеле Марадона и Месси все равно для меня будут говно игроками и это мое мнение

      0
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      Рейтинг: +5091

      ААМ > НикКин 29 минут назад

      Простите ,не путайте задний двор с ЧМ

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      Рейтинг: +5091

      ААМ > НикКин 28 минут назад

      Ты для нормальных любителей футбола кретин и идиот

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      Рейтинг: +1058

      SuperNils 58 минут назад

      Блин, народ, да вы совсем дураки что ли все??? Хватит уже обожествлять и называть королями футболёров каких-то, пусть даже и хороших. Ведь это же совершенно бесполезная прослойка общества, не несущая никакой пользы человечеству. Лучше бы об учёном каком-нибудь так сказал, который, например, электричество или атомную энергетику создал. Без них вообще бы не смог свои высеры на компе писать.

      2
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      Рейтинг: +1009

      сутулая собака и лисы > SuperNils 37 минут назад

      никто не запрещает тебе восхвалять Теслу и Ферми даже тут, на бомбардире.

      не будь таким душным.
      и футболисты и музыканты с актёрами по своему полезны для общества и могут быть примером.

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      Рейтинг: +349

      НикКин 1 час назад

      Не когда не было не какого короля футбола и не будет херню не несите идиоты

      0
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      Рейтинг: +349

      НикКин 1 час назад

      Что игрок был говно что кофе говно

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      Рейтинг: +1009

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      long life the king...

      но пеле не король, он божество.
      марадонна, это легенда.

      а королей у нас много: месси, роналду, роналдо, рональдиньо, каннаваро, кройф.
      целая кучка монархов на любой цвет и вкус.

      (ибрагимович тоже божество, но скандинавское, у них там своя атмосфера).

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      Рейтинг: +2669

      BlackMurder > сутулая собака и лисы 57 минут назад

      А я согласен, в тоже время и нет) но я одно знаю что донесу эту инфу своим детям, они должны знать, сын знает почему к примеру папа плачет если Бавария взяла лч, и мне не зазорно это сказать

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      Рейтинг: +1009

      сутулая собака и лисы > BlackMurder 26 минут назад

      может в следующем году и арсенал порадует большим трофеем.

      если ты при победе в лч баварии плачешь.
      представь, что было с болельщиками лестера после взятия апл.
      хех.

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