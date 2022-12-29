Мостовой высказался о смерти Пеле

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал смерть Пеле.

«Это ужасно, что такие великие люди уходят. Что здесь ещe скажешь?

Ушeл Диего Армандо Марадона, Кройфф, Эйсебио, Пеле. Столько великих футболистов ушло за каких-то лет пять.

Не знаю, что тут говорить. Ужасно», – сказал Мостовой.

Пеле умер сегодня в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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