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    «Спартак» опубликовал новогодний ролик с участием игроков

    Пресс-служба «Спартака» сняла новогодний ролик. В нем поучаствовали игроки разных поколений.

    «В канун самого волшебного праздника Квинси Промес, Саша Соболев, Паша Мелeшин и Никита Баженов прочитали письма с добрыми новогодними пожеланиями от красно-белых болельщиков.

    А затем молодой воспитанник открыл конверт с особенным посланием от мальчика Пети, который попросил «Спартак» исполнить мечту своего папы. Что было дальше — смотрите в нашем новогоднем видео», – написал «Спартак».

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда не выигрывала РПЛ с 2017 года.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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