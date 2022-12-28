«Спартак» опубликовал новогодний ролик с участием игроков

Пресс-служба «Спартака» сняла новогодний ролик. В нем поучаствовали игроки разных поколений.

«В канун самого волшебного праздника Квинси Промес, Саша Соболев, Паша Мелeшин и Никита Баженов прочитали письма с добрыми новогодними пожеланиями от красно-белых болельщиков.

А затем молодой воспитанник открыл конверт с особенным посланием от мальчика Пети, который попросил «Спартак» исполнить мечту своего папы. Что было дальше — смотрите в нашем новогоднем видео», – написал «Спартак».

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Команда не выигрывала РПЛ с 2017 года.

Сезон возобновится в марте.

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